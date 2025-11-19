Universidad de Chile atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, esta vez no por los resultados en la cancha, sino por una profunda crisis institucional.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Michael Clark, presidente de Azul Azul, por el caso Sartor con una multa de 65.000 UF y lo inhabilitó por cinco años para ocupar cargos en empresas supervisadas por este organismo.

La polémica noticia generó preocupación en todos los estamentos del club y abrió un intenso debate sobre el liderazgo y el futuro del Romántico Viajero.

Santiago, 25 de abril 2024 Se realiza la Junta de accionistas 2024 de Azul Azul en el CDA. Jonnathan Oyarzun/Photosport

La sanción afecta directamente la gestión de Clark, quien ya anunció que apelará la resolución, pero mientras no haya un fallo definitivo, el dirigente seguirá a cargo.

Coke Hevia apunta con todo contra Michael Clark

Esta situación ha puesto bajo la lupa la relación entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, y ha encendido la polémica sobre cómo manejar la crisis sin que afecte el funcionamiento del equipo en la cancha.

En este escenario, Jorge “Coke” Hevia, periodista de Radio Pauta, no se guardó sus opiniones y lanzó una crítica directa sobre la magnitud del problema.

“En esta pasada, hay que preguntarles a los jugadores de la U, porque no van a tener las cosas bien puestas para sentar a Michael Clark o algún directivo”, afirmó el conductor de Pauta de Juego.

El comunicador continuó con un mensaje contundente: “Es un descalabro. Yo creo que esta crisis es peor que cuando la U descendió, peor. Increíble”.

La situación mantiene en vilo a los hinchas azules, mientras se espera la apelación de Clark y la definición sobre los próximos pasos que tomará la dirigencia y la Casa de Estudios.

En síntesis…

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una dura sanción en contra de Michael Clark, en el marco del caso Sartor.