El paso de Rafael Dudamel por Universidad de Chile sigue dejando historias llamativas. El entrenador venezolano, que dirigió al club entre 2020 y 2021, tuvo un breve ciclo marcado por decisiones controvertidas, tensiones internas y una metodología de trabajo que no todos entendían dentro del plantel.

Uno de los que convivió con ese proceso fue Walter Montillo, ídolo azul que por entonces atravesaba su última etapa como futbolista profesional, y quien ha reconocido en más de una oportunidad que no logró una buena relación con el estratega llanero.

“Con Rafael Dudamel me llevé muy mal. Por eso me retiré del fútbol”, confesó la “Ardilla” a TNT Sports hace algunos meses.

El ídolo azul se fue del club mientras el venezolano era entrenador del primer equipo | FOTO: Photosport



Walter Montillo y su mala relación con Rafael Dudamel

Ahora, el exmediocampista argentino reveló en el canal de YouTube de AntúnezSilva una curiosa rutina impuesta por Dudamel durante los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul (CDA).

“Él (Rafael Dudamel) tenía una metodología de trabajo que cuando llegaba el lunes entrenaba con los 11 titulares que iban a jugar el sábado. Después tenía al ayudante que entrenaba con los otros 11 que iban al banco y después estaban los que iban a entrenar a Alaska, que era donde estaban los que no iban citados y a mí me tocó estar en Alaska“, contó Montillo.

“Le decíamos Alaska porque nos mandaba al último campo con el preparador físico y parecíamos que éramos de otro equipo“, agregó.

Su recuerdo de “Alaska” refleja, con ironía, uno de los capítulos más tensos que vivió durante su despedida del fútbol profesional.

¿Cuándo es la despedida de Walter Montillo y cómo se pueden comprar entradas?