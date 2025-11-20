Universidad de Chile está sobre el cierre de la temporada 2025. El cuadro azul tendrá que luchar para terminar en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.
¿Cuál es la misión? Matías Zaldivia la tiene clara: quiere conseguir el cupo directo a la Copa Libertadores. Si el plantel alcanza dicho objetivo, habrá un balance fructífero para él.
En conversación con ESPN Chile, el zaguero central lanzó: “Hicimos una gran copa, tanto Libertadores como Sudamericana, que por distintos motivos no pudimos jugar la final”.
“Y en el campeonato, con esos últimos resultados con Universidad Católica y Huachipato nos alejamos… Si terminamos con el Chile 2 va a ser un año muy positivo“, agregó.
“Este equipo, de la mano de Gustavo Álvarez, logró una identidad que hoy en día se ve reflejada la cancha y que a los hinchas les gusta mucho. Creo que los hemos representado muy bien a nivel nacional e internacional“, reflexionó.
La deuda de Matías Zaldivia en Universidad de Chile
Finalmente, el defensor de 34 años destacó cuál es su principal frustración desde su arribo al club. En 2026, tendrá la opción de acabar con aquel sufrimiento de una vez por todas.
“Tengo la espina personal y creo que es grupal, de ganar el torneo local, que es algo muy importante, pero (de todas formas) veo muy positivo estos dos años”, concluyó.
En resumen:
- Matías Zaldivia declaró en ESPN Chile que conseguir el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores sería un balance “muy positivo”.
- El zaguero de 34 años dijo que la U logró una “identidad” con el DT Gustavo Álvarez que le gusta a los hinchas.
- Zaldivia señaló que la espina personal y grupal pendiente es ganar el torneo local en 2026.