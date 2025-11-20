Universidad de Chile está sobre el cierre de la temporada 2025. El cuadro azul tendrá que luchar para terminar en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

¿Cuál es la misión? Matías Zaldivia la tiene clara: quiere conseguir el cupo directo a la Copa Libertadores. Si el plantel alcanza dicho objetivo, habrá un balance fructífero para él.

En conversación con ESPN Chile, el zaguero central lanzó: “Hicimos una gran copa, tanto Libertadores como Sudamericana, que por distintos motivos no pudimos jugar la final”.

“Y en el campeonato, con esos últimos resultados con Universidad Católica y Huachipato nos alejamos… Si terminamos con el Chile 2 va a ser un año muy positivo“, agregó.

“Este equipo, de la mano de Gustavo Álvarez, logró una identidad que hoy en día se ve reflejada la cancha y que a los hinchas les gusta mucho. Creo que los hemos representado muy bien a nivel nacional e internacional“, reflexionó.

Matías Zaldivia analizó la temporada 2025 de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La deuda de Matías Zaldivia en Universidad de Chile

Finalmente, el defensor de 34 años destacó cuál es su principal frustración desde su arribo al club. En 2026, tendrá la opción de acabar con aquel sufrimiento de una vez por todas.

“Tengo la espina personal y creo que es grupal, de ganar el torneo local, que es algo muy importante, pero (de todas formas) veo muy positivo estos dos años”, concluyó.

En resumen: