Universidad de Chile tiene un importante desafío dentro de poco tiempo: enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. Una compleja misión para los azules ante un viejo conocido.

¿Contra quién? Mauricio Pellegrino. El DT con paso por el conjunto laico dirige al elenco granate en la actualidad, por lo que será un encuentro que sacará chispas a nivel continental.

Eso bien lo sabe el entrenador del cuadro argentino, que quiere que sus dirigidos lleguen de la mejor forma a la llave contra los azules. De hecho, confesó que esa es su principal inquietud en las próximas semanas.

En conferencia de prensa, lanzó: “Al equipo lo veo trabajando bien. Es verdad que una de mis preocupaciones, por así decirlo, es dosificar un poco la energía cuando uno tiene tantos partidos por delante que son tan importantes“.

“Estamos en una etapa que ya es el sprint final, donde lo que queda es lo que puedes conseguir. Entonces, en dónde ponemos la energía: en tratar de llegar de la mejor manera a los partidos“, agregó.

Finalmente, destacó: “Para mí, los partidos son los mejores entrenamientos posibles para los futbolistas. Siempre trato de que jueguen los que mejor están cuando creo que hay días que puedan recuperar al cien por cien“.

Mauricio Pellegrino anticipó el cierre de 2025 de Lanús. Tiene que enfrentar a Universidad de Chile. (Getty)

El calendario de Lanús antes de jugar contra Universidad de Chile

¿Cuántos partidos le quedan al conjunto argentino antes de las semifinales? Se medirá ante Independiente de Avellaneda el domingo 12 de octubre y luego jugará contra Godoy Cruz el viernes 17 del mismo mes.