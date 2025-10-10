La Universidad de Chile se prepara para un momento histórico: enfrentar a Lanús de Argentina en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, buscando llegar a la final del torneo continental, que se celebrará en Asunción, Paraguay.

Sin embargo, la U llega con restricciones a este cotejo: la Conmebol impuso una sanción que le impedirá contar con su hinchada en el estadio, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido ante Independiente.

La confirmación del estadio también es clave para la planificación del club laico y de las autoridades, ya que permite organizar la seguridad, logística y protocolos necesarios para un encuentro internacional.

La U jugará la semifinal de ida vs. Lanús en el Estadio Nacional

En las últimas horas, Gobierno de Chile, a través del Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND) confirmó que el partido entre el Romántico Viajero y los Granates se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El encuentro representa un desafío crucial para la U, que busca mantener su nivel en la Copa Sudamericana y asegurar su paso a la final.

Finalmente, la confirmación del estadio llega como un alivio para la dirigencia y el cuerpo técnico, quienes volverán a disputar un partido que promete máxima tensión y emociones en Santiago.