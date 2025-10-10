La Universidad de Chile alista sus últimos detalles para volver a saltar al campo de juego, en la que los ‘Azules’ tendrá que afrontar un decisivo mes de octubre, en donde se juegan el todo por el todo en la Copa Sudamericana y en el Campeonato Nacional.

Para esta jornada, el estratega de la U, Gustavo Álvarez conversó con la prensa en la conferencia previa al duelo con Palestino y se le preguntó por la lejanía que tiene hoy el equipo con el líder del torneo, Coquimbo Unido, en la que explicó el motivo de esta situación.

“El primer punto que yo toco es la habitualidad, para competir todos los años en torneos internacionales, ¿por qué pasa esto? yo creo que se necesita un plantel más extenso, estoy muy conforme con los jugadores, no hablo de cambio de jugadores, si no que más jugadores, como lo dije a mitad de año…”, parte señalando Álvarez.

En esa línea, el DT dejó más que claro su molestía dentro de la Universidad de Chile por la poca ambición en el tema de los refuerzos en la segunda parte del año, en la que los equipos empiezan a sentir la temporada y necesitan más variantes para disputar ambos torneos.

“Eso te permite afrontar de forma más equilibrada, teniendo más variantes y más futbolistas, el primer punto a mejorar es un plantel más extenso. Segundo la habitualidad, clasificar todos los años y pelear arriba y ahí voy a una análisis del fútbol chileno, los equipos grandes cuando le tocó competir, no pudieron ser campeones”, remarca.

Sosteniendo su explicación, el DT azul manifiesta que es muy complejo dentro del fútbol chileno que un equipo pueda sostener hasta el final de la campaña con vida en el torneo nacional y un torneo internacional, en la que dio un brutal ejemplo.

Álvarez y los refuerzos son un tema en la U | Foto: Photosport

“Yo el 2023 peleé el torneo con Colo Colo y Cobresal y Colo Colo para mí, siente esa Copa Libertadores en la doble competencia y después los equipos medianos o chicos, pelearon o se fueron al descenso. Ese es mi segundo punto”,remarca.

Álvarez y el partido con Palestino

Finalizando, Álvarez habló de lo que fue esta semana de trabajo en la Universidad de Chile pensando en el duelo clave que tendrá en el torneo ante Palestino, en la que destaca que pudo recuperar a jugadores importantes para dicho compromiso.

“Nosotros nos preparamos muy bien, hemos recuperados algunos jugadores que estaban lesionados y la semana de trabajo fue muy buena”, concluyó.