Universidad de Chile tiene una misión: eliminar a Lanús y acceder a la final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto azul irá hasta Buenos Aires para la revancha contra el cuadro argentino.

Sin embargo, no será una tarea de fácil realización tras la cordillera. En la vereda contraria, Mauricio Pellegrino quiere destrozar las aspiraciones de su antiguo club y celebrar la clasificación frente a su gente.

Para ello, el director técnico ya definió el bosquejo del equipo titular que alineará en el Estadio Néstor Díaz Pérez. ¿Qué jugadores utilizará para el compromiso más importante de la temporada?

Según reveló Diario Olé, el elenco granate trabaja con los mismos 11 futbolistas que empataron 2-2 en la ida, la que fue disputada en el Estadio Nacional de Santiago. El entrenador confía en dichos pupilos.

De esta manera, mantendrá a su principal arma en ofensiva: Rodrigo Castillo. El delantero le convirtió dos goles a los azules y volvió a posicionarse sobre Walter Bou en la referencia de ataque.

Rodrigo Castillo es la principal arma de Lanús para enfrentar a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La formación de Lanús contra Universidad de Chile

El probable once inicial granate es con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Dicho partido entre azules y granates, válido por la vuelta de semifinales de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 30 de octubre. Está pactado para las 19:00 horas de Chile en el Estadio Néstor Díaz Pérez.