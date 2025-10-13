Universidad de Chile está a semanas de lo que será una importante llave de semifinales por la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ deberán enfrentarse ante Lanús de Argentina, con el objetivo de imponerse en este duelo y avanzar a la final del torneo.

En las últimas horas, el entrenador del conjunto argentino, Mauricio Pellegrino conversó con la prensa tras el triunfo de su equipo por 2-0 ante Independiente y habló sobre el presente de su equipo pensando en los próximos desafíos, haciendo un llamado a seguir en crecimiento.

“El equipo tiene que fortalecerse de estas cosas, tenemos que tener humildad para seguir mejorando, viene el sprint final y siempre lo que queda, es lo que uno obtiene. En los partidos que uno se juega mucho, los detalles siempre tiene que tratar de que estén de nuestro lado y ojalá seguir en esta línea, pero siempre tenemos que mejorar”, parte señalando Pellegrino.

Siguiendo en lo que es el presente de su equipo, el ex DT de la U indica que está muy satisfecho por el rendimiento de Lanús, el que lo tiene hoy en día en la parte alta del fútbol argentino y peleando por la Copa Sudamericana, en la que espera llegar de la mejor forma a esta etapa final de la temporada.

Pellegrino ya palpita el duelo ante la U | Foto: Getty Images

“Siempre los equipos tienen que hablar en la cancha, los hinchas tienen que estar contentos por lo que damos, con lo que tratamos de hacer por la institución, después para mí el mejor lenguaje es tratar de ganar partidos y jugar de la mejor manera posible. Que mis jugadores sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora”, remarca,

Pellegrino cuida a una de sus figuras

Finalmente, Pellegrino habló de lo que fue la ausencia en el último partido de Lanús del defensor y capitán, Carlos Izquierdoz, quien encendió las alarmas por una situación física, pero que debería estar disponible para la llave ante Universidad de Chile.

“Tuvo una pequeña molestia en el último entrenamiento y bueno, esta mañana trabajó un poquito, no estaba al 100%, no creo que sea nada serio, pero no quisimos arriesgarlo”, cerró.