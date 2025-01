Universidad de Chile recibió un duro portazo en el día de ayer, toda vez que el jugador de Lanus Leandro Díaz sonaba con fuerza para llegar al CDA, pero fue él mismo quien confirmó que se quedará en el cuadro argentino y no llegará a la U.

En los azules estaba la esperanza de que el delantero pudiese llegar para reforzar el plantel, pero nada de eso sucederá. Ante el fallido traspaso, Marcelo Díaz reveló en Todos Somos Técnicos de TNT Sports quién es el apuntado ahora.

“Con la caída de Leandro Díaz, se habría reactivado lo del Tucu (Rodrigo) Contreras. Tenía todo muy avanzado con el América de Cali y se mete la U”, destapó el periodista que cubre a los azules en el día a día.

Aseguran que Contreras vuelve a ser opción en la U. | Foto: Photosport

Díaz no se queda ahí y va un paso más adelante, revelando que “Estuve averiguando con su entorno y no está cerrado lo del América de Cali y me dicen que todo está en negociaciones aún con ambos equipos”.

Para complementar su información, Marcelo Díaz revela cuál es la piedra de tope con la llegada del jugador que la rompió en Everton de Viña del Mar durante la temporada 2024: “La parte económica es la que complica”, sumó.

¿Se dará? Lo cierto es que Universidad de Chile busca de manera urgente un centro delantero para la presente temporada, donde Octavio Rivero sigue siendo una de las cartas fuertes que maneja la dirigencia azul.

El primer Superclásico del año

Universidad de Chile, de no mediar nada raro, enfrentará a Colo Colo este sábado 25 de enero al mediodía por la Supercopa del fútbol chileno en el Estadio La Portada de La Serena.