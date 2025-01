Universidad de Chile cerró en las últimas horas la incorporación de Rodrigo ‘Tucu’ Contreras quien, se bien todavía no ha sido oficializado por el cuadro azul, ya está en Santiago listo para firmar su contrato con el cuadro universitario.

La llegada del ex delantero de Everton de Viña del Mar no es la única que pretenden en el CDA, toda vez que aún sueñan con poder contar con Octavio Rivero. Eso sí, el delantero tiene que destrabar su salida de Barcelona o bien la U pagar lo que pide el cuadro ecuatoriano.

Se complica la llegada de Octavio Rivero. | Foto: Photosport

Uno que no entregó buenas noticias al respecto fue Marcelo Díaz, periodista de Pelota Parada de TNT Sports quien comentó que “La información que tengo es que está en rebeldía. Desde Ecuador dijeron que tenía una lesión, pero mi información es que fue rebeldía y no quiso ser partícipe del compromiso”, dijo en alusión a un amistoso de pretemporada donde Rivero no fue ni citado.

“El presidente de Barcelona ha señalado o dicho que siga en rebeldía, que jugará en juveniles, pero va a quedarse acá quiera o no porque es patrimonio del club. Eso, tengo entendido, es el pensamiento del presidente que sigue firme en su postura”, sumó.

En el cierre, el comunicador revela las duras palabras que el presidente de la institución le habría dicho a Rivero: “En la última reunión su última postura fue ‘te quedas, quieras o no. Si no pagan lo que pedimos, no te mueves de acá. De Guayaquil no te mueves’”, remató.

Los refuerzos de la U para 2025

Universidad de Chile ya ha confirmado a Javier Altamirano, Julián Alfaro, Gonzalo Montes, Nicolás Fernández y Nicolás Ramírez. Rodrigo ‘Tucu’ Contreras será el sexto refuerzo y en la U siguen soñando con que Octavio Rivero sea el séptimo.