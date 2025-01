Universidad de Chile abrochó la incorporación de Rodrigo ‘Tucu’ Contreras la semana pasada y ahora tratará de cerrar a otro centro delantero que le pueda dar un salto de calidad al plantel que dirige Gustavo Álvarez.

Todo indica que las opciones para llegar al CDA son dos: Octavio Rivero y Lucas di Yorio, quienes tienen realidades distintas y sería el ex Everton de Viña del Mar el que corre con ventaja tras las trabas que ha puesto Barcelona de Ecuador para soltar al uruguayo.

Es precisamente Di Yorio el que no llena el paladar de Patricio Yáñez, histórico del fútbol chileno: “En la U déjense de tontear, necesitan un 9 bueno, de categoría. Yo no sé si tienen problemas económicos o a lo mejor obedece a una planificación de no salirse de un presupuesto, pero hay momentos donde necesitas”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

A Pato Yáñez no le llena Di Yorio. | Foto: Photosport

“A mí me falta otro, además de Rodrigo Contreras. Que sea un jugador probado, un calado. Donde se invierta y marque la diferencia en el torneo local y luego en el plano internacional sea un aporte”, complementó.

Sobre Octavio Rivero, Yáñez fue enfático en decir que su posible llegada “Ya fue. Fue un tremendo jugador y su último paso por el fútbol chileno no fue bueno. Que no traigan una apuesta”, sumó en el cierre.

Esta semana podría ser clave para el futuro del nuevo centro delantero de Universidad de Chile, puesto que Gustavo Álvarez solicitó a la dirigencia para no pasar las zozobras que pasaron durante la temporada 2024.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile salta a la cancha este miércoles 29 de enero cuando tenga que enfrentar en calidad de visitante a Deportes Recoleta por la primera fecha de la Copa Chile 2025.