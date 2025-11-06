Universidad de Chile se prepara para su participación en el próximo mercado de fichajes. En la antesala del cierre del año, el cuadro azul baraja alternativas para reforzar el plantel en la temporada 2026.

Por ello, hay un formado en la institución que tiene las puertas abiertas para volver. A pesar de tener contrato vigente con su club, todo indica que deberá que buscar nuevos horizontes: ese es el caso de Igor Lichnovsky.

Según información de El Mercurio, el defensor de 31 años está en carpeta de los azules. Su salida de América de México es inminente, por lo que se acerca al equipo en el que debutó profesionalmente.

Eso sí, habrá que resolver un importante punto: cómo se gestionará la partida del experimentado zaguero desde el elenco norteamericano. ¿La razón? Su vínculo concluye en junio de 2027.

De esta manera, Igor Lichnovsky tendrá la opción de cumplir su promesa: volver a Universidad de Chile. Tras más de 12 años, el oriundo de Peñaflor puede retornar a su casa deportiva.

Igor Lichnovsky se acerca a Universidad de Chile para 2026. (Imagen: Getty)

Igor Lichnovsky: el refuerzo que mira Universidad de Chile

Durante esta temporada, el seleccionado nacional ha disputado un total de seis compromisos con América en la Liga MX. Cabe destacar que el defensa solo pudo jugar en el segundo semestre de 2025.

¿La razón? Se recuperó de un corte de ligamentos en febrero, por lo que no fue inscrito por su club para el primer semestre. De ahí en más, ha tenido una irregular participación.

En resumen: