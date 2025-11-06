Universidad de Chile tuvo que hacer de local en el Estadio Santa Laura el día de ayer ante Everton de Viña del Mar, compromiso que los azules pudieron resolver en el segundo tiempo y ahora se metieron de lleno a la lucha por el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez se sacudió de tres derrotas consecutivas entre torneo local y Copa Sudamericana, poniéndole fin a la mala racha y quedando a solo tres puntos de Universidad Católica que es el sublíder de la Liga de Primera.

Cuando no, uno de los buenos valores que tuvo el cuadro azul fue Charles Aránguiz. El histórico volante de La Roja y la U no solo brilló dentro del tiempo reglamentario, sino que también lo hizo una vez finalizado el compromiso.

Resulta que un pequeño hincha de Universidad de Chile apostado en la tribuna Andes del Santa Laura le pidió la camiseta al crack azul. Aránguiz, en su calidad de crack e ídolo total, se sacó la camiseta, se acercó al niño y se la entregó.

Las Redes Sociales explotaron tras el gesto del puentealtino, donde de manera transversal los hinchas de la U y otros equipos aplaudieron el gesto de Aránguiz con un pequeño fanático de Universidad de Chile.

El gesto de ayer en el Estadio Santa Laura no solo consolida a Charles Aránguiz como un verdadero referente del plantel azul, sino que deja muy en claro que es un verdadero líder e inspiración para las nuevas generaciones.

