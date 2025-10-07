Universidad de Chile activó su participación en el mercado de fichajes. En dicho período, el cuadro laico no solo se enfocará en sumar nombres a su plantel profesional: también reforzará sus series juveniles.

Reflejo de ello es la primera incorporación del club para la próxima temporada. Según reveló el periodista Christopher Brandt en redes sociales, un jugador de la categoría 2010 prepara su arribo al Centro Deportivo Azul.

¿De quién se trata? Su nombre es Martín Galdames y actualmente viste los colores de Everton de Viña del Mar. Tras el cierre de esta campaña en el elenco costero, cambiará de rumbo en su incipiente carrera.

“Martín Galdames. Extremo derecho de la sub-16 de Everton, se va incorporar el otro año a la U“, señaló el periodista a través de su cuenta personal de X (antiguo Twitter).

Cabe destacar que el habilidoso atacante ya ha sido nominado a microciclos regionales de La Roja. En marzo de este año, fue convocado junto a otros cuatro compañeros del conjunto viñamarino.

¿Una joya a pulir? Está por verse. Por el momento, deberá enfocarse en cerrar de la mejor manera su estadía en la Región de Valparaíso: lo esperan con los brazos abiertos en Universidad de Chile.

Martín Galdames será refuerzo de Universidad de Chile. Jugará hasta fines de 2025 en Everton. (Créditos: Everton SADP)

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente compromiso de los azules será ante Palestino por la Liga de Primera 2025. Tal encuentro se disputará el lunes 13 de octubre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Santa Laura.