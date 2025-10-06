Universidad de Chile prendió los motores en el mercado de fichajes. El conjunto azul planifica la temporada 2026 con antelación, por lo que ya se adelanta a una eventual decisión de una figura. ¿De quién? De Cristopher Toselli.

Ante el posible retiro del experimentado portero, la directiva laica toma resguardos y analiza posibles reemplazantes. Uno de los candidatos en carpeta representa a Huachipato.

Su nombre: Rodrigo Odriozola. Según informó La Magia Azul, el arquero uruguayo asoma en el radar del cuadro universitario: concluye su vínculo con el club de Talcahuano al finalizar la presente campaña.

“Otro jugador del equipo acerero aparece en una carpeta del segundo piso del CDA y va vinculado a que en la U se busca un portero“, fue parte de lo señalado por el medio citado.

“Termina contrato con Huachipato a fin de temporada y podría ser uno de los grandes golpes del elenco azul para el próximo año“, agregó sobre el posible refuerzo de Universidad de Chile.

Cabe destacar que el guardavallas acaba de salvar a la escuadra sueña en Copa Chile: contuvo un penal de Leonardo Valencia sobre el cierre del triunfo 4-2 ante Audax Italiano. Dicha acción le valió la clasificación a la final del torneo.

Afirman que Fernando Odriozola está en carpeta de Universidad de Chile para 2026. (Créditos: Photosport)

El jugador en carpeta de Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el arquero charrúa ha disputado un total de 28 encuentros. En ellos, ha recibido 35 goles y ha mantenido el arco en cero en nueve oportunidades.