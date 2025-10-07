Universidad de Chile tiene que gozar de su crack, Lucas Assadi. Si bien el talentoso mediapunta tiene contrato vigente, es de esperar que al final de la temporada se presenten interesantes ofertas por él.

Una de ellas, según trascendió tras la cordillera, puede provenir desde Boca Juniors. ¿Emigrará en el próximo período de pases? La joya de la cantera azul respondió a dicha consulta.

En conversación con TNT Sports, el jugador de 21 años despejó dudas sobre su futuro. Por el momento, está mentalizado al cien en los próximos desafíos con el equipo de sus amores: vive el día a día.

“Estoy enfocado en disfrutar, así ha sido el último tiempo con todo lo que he jugado en la U y también en la selección chilena. Tengo que aprovechar al máximo eso para ser feliz”, comentó.

En dicha línea, reiteró la necesidad de fijar su atención sobre Universidad de Chile. Sabe que tendrá un complejo desafío en breve: las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

“Estoy feliz y contento en la U, me encanta el cariño de la gente y tengo que ir paso a paso, porque nos quedan partidos importantes“, concluyó el joven seleccionado nacional.

Por el momento, Lucas Assadi se mantiene en Universidad de Chile. Está feliz en el club de su infancia. (Créditos: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante esta temporada, la promesa ha disputado un total de 28 encuentros con la camiseta de los azules. En dichos compromisos, ha logrado anotar en 11 oportunidades y asistir en seis. Tiene contrato vigente hasta fines de 2026.