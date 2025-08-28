Colo Colo y Universidad de Chile se alistan para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en lo que será un duelo fundamental para ambos por sus distintas pretensiones dentro del torneo nacional.

A días de este encuentro, en esta jornada se dio a conocer una inesperada noticia previo a este importante partido, en un acto que se hace habitualmente antes de este duelo.

Se trata de la conferencia de capitanes, la que está estipulada desde hace un tiempo en la que los capitanes de los respectivos equipos que juegan el clásico, se enfrenten a los medios de comunicación y den sus palabras para este duelo.

En esta oportunidad, una inédita conferencia es la que se dará previo a este partido, en la que los capitanes de Colo Colo y Universidad de Chile como lo podrían ser Esteban Pavez, Arturo Vidal, Marcelo Díaz o Charles Aránguiz, no dirán presente a esta cita.

Ya se palpita el Superclásico del fútbol chileno | Foto: Photosport

Pizarro y Assadi enfrentarán a los medios

Hace unos instantes, desde la ANFP confirmaron que se realizará la correspondiente conferencia previo a los clásicos, pero en esta oportunidad los capitanes no dirán presente en este acto.

Para esta ocasión, Vicente Pizarro por parte de Colo Colo y Lucas Assadi por la Universidad de Chile, serán los que dirán presente en esta conferencia de prensa y responderán las consultas de los medios antes de este Superclásico.

La conferencia de estos dos jugadores previo al partido más importante el fútbol chileno está estipulada para las 14:00 horas y la podrás seguir por Youtube en los canales de los respectivos clubes y la ANFP.