Colo Colo y Universidad de Chile se preparan para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, duelo que es clave para ambos equipos para lo que son sus distintas pretensiones dentro del torneo, en la que los ‘Albos’ buscan meterse a copas internacionales y la U sigue ilusionado en la lucha al título.

Sobre este duelo, el histórico azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que será este partido para ambos equipos, en la que partió descalificando lo que significa este compromiso para el conjunto local.

“Para mí, desde el punto de vista de Colo Colo, tiene que ganar por orgullo, creo que va ser un partido entretenido, un equipo que no tiene una línea futbolística, lo más probable por los dimes y diretes de la semana, va ser un equipo que saldrá a correr y luchar mucho, con dos jugadores que si están en un buen día te pueden desequilibrar, como Javier Correa y Lucas Cepeda”, parte señalando Herrera.

Por la parte de Universidad de Chile, el ‘Samurai’ hace un importante llamado en que los ‘Azules’ tienen que abstraerse de la situación de su rival y enfocarse netamente en lo que es su equipo, en el que hace el gran aviso de poder sumar la victoria para mantenerse en pie en la lucha por el título.

La U espera triunfar en el Monumental | Foto: Photosport

“Por el lado de la U, se tienen que olvidar de Colo Colo y su presente y de todo lo mal y desastroso que ha sido para ellos, para mí es la última chance de la U para pelear por el campeonato. Si la U pone en cuestionamiento el resultado o va a buscar el empate, la U está frita, si la U no gana se despide del campeonato”, declaró el ídolo azul.

Herrera y su gran advertencia a la U

Concluyendo, Herrera le deja un importante mensaje a la Universidad de Chile para este partido, en el que hace el llamado a salir con todo al Estadio Monumental en búsqueda de los tres puntos, ya que en caso de no ser así, el equipo de Gustavo Álvarez le dice por completo adiós al torneo.

“Lo que pase en el lado de Colo Colo, de ladito, el tema de la U, es salir con todo, salir con la misma mentalidad que salió en el Nacional, que Colo Colo lo sorprendió, pero así y todo en jerarquía la U lo ha podido ganar igual y como se ha parado en los últimos clásicos en el Monumental, yendo a buscarlo y si puede ganarlo, es lo mejor. Avocarse exclusivamente a este partido, más allá de que sea un clásico, si la U no gana este partido se despide del campeonato”, cerró.