Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Lanús en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, y la única duda en la formación estelar es quién será el centrodelantero titular: Nicolás Guerra o Lucas Di Yorio.

Ayer, ambos jugadores trabajaron un tiempo cada uno como titular durante la práctica del equipo en el Centro Deportivo Azul (CDA), dejando en evidencia que la decisión final de Gustavo Álvarez depende de un análisis detallado.

Recordar que la U no llegará con mucha actividad futbolística al partido, toda vez que su último partido oficial fue el lunes 13 de octubre en donde derrotaron a Palestino por 2-1 en un apretado partido disputado en el Estadio Santa Laura.

La IA se la juega por Lucas Di Yorio como el 9 ante Lanús

Tras evaluar distintos factores —como efectividad frente al arco, capacidad de pivoteo, presión en campo rival, participación en jugadas clave y compatibilidad con extremos y mediocampistas de ataque—, la IA determina que Lucas Di Yorio tiene mayores probabilidades de ser titular.

Entre los puntos que destacan:

Experiencia en duelos internacionales : Di Yorio ha demostrado mayor capacidad de mantener la pelota y generar espacios en partidos decisivos.

: Di Yorio ha demostrado mayor capacidad de mantener la pelota y generar espacios en partidos decisivos. Compatibilidad con el esquema de Gustavo Álvarez : Su estilo de juego más físico y profundo se adapta mejor a los movimientos de los extremos y mediocampistas de la U.

: Su estilo de juego más físico y profundo se adapta mejor a los movimientos de los extremos y mediocampistas de la U. Rendimiento reciente: Los goles y asistencias de Di Yorio en los últimos partidos le otorgan un plus de confianza para enfrentar a un equipo como Lanús.

Lucas Di Yorio viene de convertir dos goles a Palestino | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Aunque el formado en la U sigue siendo una opción válida, especialmente por su movilidad y capacidad de desequilibrio, la IA indica que la U debería apostar por Di Yorio como titular para maximizar las probabilidades de triunfo en el crucial partido de ida.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿Cuándo y a qué hora?

La U y Lanús disputarán la ida de las semifinales de Copa Sudamericana este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas de Chile.