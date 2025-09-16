Universidad de Chile se alista para uno de los desafíos más complejos de 2025: medirse ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Un cruce que sacará chispas a nivel continental.

En primera instancia, el cuadro azul viajará hasta la capital peruana para el compromiso de ida. Una misión que tuvo que ser minuciosamente organizada por la directiva laica.

Tanto así, que la cúpula del club se inclinó por un escenario internacional para entrenar en la antesala del enfrentamiento y para el post-partido. ¿Dónde serán los trabajos del elenco nacional?

Según información entregada por BOLAVIP CHILE, será en la Villa Nacional Deportiva de Perú (VIDENA). Un lugar reconocido por las labores que realiza la selección del vecino país en la previa de los duelos clasificatorios.

En dicho recinto, Universidad de Chile se desempeñará el miércoles 17 de septiembre y el viernes 19 del mismo mes. Los azules se mantendrán tres días en territorio peruano.

Luego, emprenderán retorno al país para pensar en el encuentro de vuelta. La delegación laica tendrá que ir hasta el norte de Chile para recibir a los limeños en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Universidad de Chile trabajará en VIDENA pensando en Alianza Lima.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Alianza Lima

El compromiso entre azules y limeños está programado para este jueves 18 de septiembre. La ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana se jugará desde las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.