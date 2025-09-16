Se acerca un duelo clave en la Copa Sudamericana 2025: Universidad de Chile visita a Alianza Lima por los cuartos de final, en un partido que promete emociones de principio a fin.

Los azules llegan motivados tras conquistar la Supercopa 2025 frente a Colo Colo, mientras que los peruanos buscan imponer su localía tras la reciente derrota ante Real Garcilaso.

La expectativa crece en ambos países, y los hinchas están atentos a cada detalle del trascendental encuentro, desde las formaciones titulares hasta la transmisión televisiva, que se convierte en un elemento fundamental para no perderse ningún instante del partido.

ESPN y Disney+ transmitirán a Alianza Lima vs. Universidad de Chile

En este escenario, la cuenta de la Copa Sudamericana en redes sociales reveló que la señal encargada de llevar el duelo a ambos países será ESPN y también contará con transmisión ONLINE, el que irá en vivo por la plataforma de Disney+ .

El partido de Alianza Lima vs. la U será a las 21:30 hora de Chile | FOTO: @Sudamericana

Dicha señal deportiva cubrirá todos los detalles del cotejo, incluyendo previa, análisis y comentarios en directo, garantizando que los hinchas puedan seguir cada jugada de esta llave clave.

Esta confirmación despeja cualquier duda sobre la transmisión y permitirá que los seguidores del Romántico Viajero y de Alianza Lima se preparen para vivir uno de los encuentros más esperados del año.

¿A qué hora es el duelo entre Alianza Lima y la U por la Copa Sudamericana?

El duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.