Universidad de Chile ya comienza a dar vuelta la página tras ganar la Supercopa 2025 y se prepara para un duelo clave en la Copa Sudamericana 2025 ante Alianza Lima.

La expectativa crece en ambas escuadras, pues este será un partido vital para llegar con ventaja al duelo de vuelta, que se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

El equipo peruano, dirigido por Néstor Gorosito, busca dar un golpe de autoridad de local, y en las últimas horas se dio a conocer una noticia importante de cara al enfrentamiento ante el Romántico Viajero.

Pedro Aquino entra por Erick Noriega en la lista de Alianza Lima

¿Qué pasó? Los Íntimos habrían inscrito a un nuevo jugador para esta fase del certamen continental, así lo hizo saber el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X (Ex Twitter).

“Alianza Lima entregó la semana pasada su lista de buena fe para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ingresó Pedro Aquino por Erick Noriega“, escribió el comunicador.

El seleccionado peruano fue fichado por Alianza Lima el 19 de agosto de 2025 | FOTO: Gabriel Aponte/Getty Images

El futbolista de 30 años no había sido inscrito anteriormente para disputar la Sudamericana, pero ante la salida de Erick Noriega hacia Gremio de Brasil, el club decidió incorporarlo, aumentando sus opciones de cara al duelo ante la U.

Cabe recordar que el reglamento del torneo permite realizar hasta dos modificaciones en la nómina para la instancia de cuartos de final.

¿Cuándo es el duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.