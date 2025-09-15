Universidad de Chile se focaliza en su visita a Alianza Lima por Copa Sudamericana. El conjunto laico irá hasta la capital peruana para intentar dar el primer golpe en el certamen continental.

En dicho compromiso de ida, los azules no contarán con tres figuras claves para Gustavo Álvarez: el DT deberá utilizar toda su sabiduría para elegir a sus eventuales reemplazantes.

¿De quiénes se trata? Según información recabada por BOLAVIP Chile, el cuadro universitario no tendrá entre su delegación a Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio.

A pesar de que los tres jugadores encaminan a la perfección sus respectivas recuperaciones, ni el cuerpo médico ni el cuerpo técnico se aventuraron a arriesgarlos.

La razón es simple: los problemas pueden agudizarse en caso de que sean exigidos en la alta competencia. Por ello, serán cuidados en el primer encuentro ante el elenco limeño.

¿Qué lesiones tienen? Mientras Israel Poblete y Nicolás Ramírez sufrieron desgarros en sus isquiotibiales, Lucas Di Yorio fue sometido a una meniscectomía en su rodilla izquierda.

Israel Poblete será una de las bajas de Universidad de Chile contra Alianza Lima. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Alianza Lima

El duelo entre azules y limeños está pactado para este jueves 18 de septiembre. La ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana se jugará desde las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.