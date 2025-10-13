El ambiente en Universidad de Chile está enrarecido tras la revelación del diario El Mercurio, medio que aseguró que Gustavo Álvarez podría dejar la U y ser el nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol.

La noticia se ha viralizado en el país y actualmente es tema de debate al cual Rodrigo Herrera se sumó para dar su punto de vista y le pidió al entrenador de los azules ser lo más claro posible de cara a su futuro.

“De ser verdad, es un golpe a la cátedra. Primero porque tiene contrato vigente con la U y se le veía muy contento. Por más que tenga un buen presente en la Copa Sudamericana, no sé qué estándares piensa Perú para su selección”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Gustavo Álvarez podría dejar la U. | Foto: Photosport

En esa línea, Herrera complementa diciendo que “Dicho esto, parece un cuento viejo de que cuando a un técnico lo están pololeando con una oferta buena, se empieza a sentir incómodo y desgastar la relación para que salga más fácil”.

En el cierre, el comunicador asegura que, de ser cierta la versión que interesa en Perú, no hablaría bien del técnico universitario: “No hablaría bien de Gustavo Álvarez si empieza hacer la del bandido en vez de transparentar las cosas”, remató.

Ahora, habrá que esperar hasta el cierre de temporada para ver qué sucederá con Gustavo Álvarez, donde su futuro bien podría depender del desenlace en la Copa Sudamericana y una potencial clasificación a Copa Libertadores de América como Chile 2.

Universidad de Chile vs. Palestino, día y hora

Universidad de Chile salta este lunes 13 de octubre a las 4 de la tarde a la cancha del Estadio Santa Laura, recinto en donde enfrentará a Palestino por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.