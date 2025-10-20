Universidad de Chile empieza a ultimar detalles para lo que será su primer encuentro por las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán a Lanús de Argentina en el Estadio Nacional.

A días de este duelo, el delantero azul Maximiliano Guerrero conversó con ESPN y dejó su sensaciones previas a lo que es esta importante serie para el equipo, en la que esperan partir con el pie derecho este jueves.

“Estamos muy expectantes, concentrados de poder hacerlo de la mejor manera, lograr hacer un buen partido acá en el Nacional, nuestra casa, para poder ir a cerrar la llave en Argentina”, parte señalando Guerrero.

El ‘Maxi’ sabe que el DT de Lanús, Mauricio Pellegrino es un estratega que conoce a algunos de estos jugadores del plantel de la U y de la complejidad que es un rival como la Universidad de Chile, por lo que declara que en todos los aspectos este duelo será parejo.

“Su técnico conoce bien a la U, hay distintos jugadores de ese tiempo, pero sabe lo que es estar en la U... Es un rival súper duro, sabemos que son intensos, pero tenemos nuestras herramientas y estamos con mucha confianza para poder enfrentarlos”, remarcó.

Guerrero habla del partido ante Lanús | Foto: Photosport

Guerrero extraña al hincha azul en las tribunas

El atacante azul lamenta lo que es la ausencia del público de la Universidad de Chile para estas fases finales de la Copa Sudamericana, en la que remarca que se siente la ausencia de su hinchada fiel, pero destaca lo que será su vuelta al Estadio Nacional.

“La verdad se siente un poco la falta del hincha, en Coquimbo se sintió… Pero creo que ya al estar en nuestra cancha, la comodidad es otra, siempre jugamos ahí y la conocemos perfectamente, así que eso igual nos juega a favor y estamos preparados”, declara.

Finalizando, Guerrero se muestra más que ilusionado el poder tocar la gloria con las manos vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile y lograr obtener el título de la Copa Sudamericana, en la que tanto él como sus compañeros, harán todo lo posible por lograr este trofeo.

“Uno sueña de chico poder lograr cosas grandes, sobre todo que la U la ganó (en 2011). Cuando era niño veía al club, cómo la lograron y uno siempre en la cabeza tenía ese sueño de poder estar en una competición internacional con la U, poder jugar acá y hoy se está dando, así que estoy muy contento, me lo tomo de la mejor manera”, concluyó.