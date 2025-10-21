Universidad de Chile está ya 100% enfocada en lo que será el duelo de este jueves por las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús. Eso sí, antes, de seguro estaban también con un ojo pendiente en el otro duelo de este certamen.

Y es que del otro lado del cuadro se enfrentaban Independiente del Valle y Atlético Mineiro, equipos que se midieron este martes en el encuentro de ida por las semis del mismo torneo.

El cuadro ecuatoriano lo ganaba con cierta comodidad aprovechando su localía en la Ciudad Deportiva. Sin embargo, el ‘Galo’ logró igualarlo en los descuentos con gol de Dudu, desatando la alegría para el elenco de Jorge Sampaoli. Iván Román vio todo el partido desde el banco.

Con este resultado, ahora el Atlético Mineiro tendrá la opción de definir todo en su estadio dentro de una semana. ¿Enfrentará Jorge Sampaoli a la U en una eventual final de Copa Sudamericana? aquello se sabrá dentro de poco más de una semana.

En U. de Chile permanecen atentos al otro partido por las semis de Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Universidad de Chile contra Lanús?

El partido de Universidad de Chile frente a Lanús por las semifinales de ida de la Copa Sudamericana, se realizará este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

Los universitarios saldrían a la cancha con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.