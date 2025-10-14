Mientras Universidad de Chile se aproxima a enfrentar a Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, la ANFP liberó la programación para sus encuentros por las fechas 26 y 28 de la Liga de Primera 2025.

Se trata de los duelos ante Huachipato y Deportes Limache, partidos que hasta ahora, los azules desconocían el horario en que se disputarían.

El que más complica al equipo de Gustavo Álvarez es el duelo ante los “Acereros”, ya que se jugará el día 2 de noviembre desde las 12:30 horas en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, es decir, poco menos de tres días de haber enfrentado a Lanús por el partido de vuelta en Buenos Aires.

A su vez, el duelo ante Limache, finalmente se jugará el día 9 de noviembre pero en el Estadio Santa Laura. Esto, debido a que la cantante Dua Lipa estará presentándose en nuestro país, precisamente en el Estadio Nacional, los días 11 y 12 del mismo mes.

Así queda la programación de los próximos partidos de Universidad de Chile

Así las cosas, en un lapso de 19 días, Universidad de Chile tendrá seis importantes compromisos que podrían definir el desenlace del año 2025 para el equipo de Gustavo Álvarez.

Universidad de Chile tendrá días carados de fútbol durante las próximas semanas (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)