Gustavo Álvarez, actual entrenador de Universidad de Chile, atraviesa un gran momento al mando del cuadro azul, con un estilo de juego definido y resultados que lo mantienen en los primeros lugares de la Liga de Primera y clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, en los últimos días surgió una versión en El Mercurio que lo vinculan como posible entrenador de la Selección de Perú, situación que rápidamente generó revuelo tanto en la prensa como en los hinchas de la U.

Ante esto, el propio Álvarez salió a hablar post victoria ante Palestino, donde no escondió su molestia con los rumores.

“¿Esa publicación tiene firma? Cuando habla Gustavo Álvarez la cara se la ven todos y saben quién es. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los del otro. Seamos serios. A mí esa nota me parece una falta de respeto. Se hablan de cifras y yo le daría validez si sale el nombre de quién lo dice. Porque yo camino por el club y nadie me dice nada. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo para pensar en el futuro personal”, señaló el estratega azul.

La feroz reacción de Martín Liberman a los dichos de Gustavo Álvarez

El nombre de Álvarez no solo apareció en Perú y en Chile, sino que también generó repercusión en Argentina, donde el periodista Martín Liberman fue consultado en su programa de YouTube sobre las declaraciones del técnico del Romántico Viajero.

Y la reacción del “Colorado” no tardó en hacerse viral: “¿Qué te enojas? Cálmate un poco, ¿qué te enojas? El periodismo puede preguntar, pon educación. ¿Qué te pasa, papá?”, lanzó Liberman, visiblemente molesto por la actitud del estratega argentino.

Gustavo Álvarez no se tomó de buena manera el rumor que lo vincula con Perú | FOTO: Javier Vergara/Photosport

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Álvarez en Universidad de Chile?

El técnico argentino Gustavo Álvarez podría estar viviendo los últimos meses de su ciclo en Universidad de Chile, pese a que mantenga contrato vigente hasta diciembre del 2026.