La espera llegó a su fin y, tras más de dos semanas desde lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, CONMEBOL hizo público el fallo tras los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile.

En lo medular, el ente rector del fútbol sudamericano determinó que será Universidad de Chile quien dispute los cuartos de final de la Copa Sudamericana e Independiente de Avellaneda se quedará en el camino tras los serios incidentes registrados en Argentina.

Universidad de Chile a cuartos de final de Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Finalmente CONMEBOL decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana 2025 sin exclusión de futuras competiciones. El equipo argentino deberá jugar sus próximos siete partidos de local a puertas cerradas en competencias internacionales y también los siguientes siete de visitante sin sus hinchas.

Por su parte, Universidad de Chile continuará en la Copa Sudamericana 2025, pero, al igual que el Rojo, sus próximos siete partidos de local en competencias CONMEBOL los deberá jugar a puertas cerradas, mientras que los siguiente siete de forastero serán sin presencia de sus fanáticos.

Además, Independiente fue multado con 250.000 dólares y Universidad de Chile con 270.000 de la divisa norteamericana.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final?

Universidad de Chile tendrá que visitar a Alianza Lima el jueves 18 de septiembre en tierras peruanas, mientras que el compromiso de vuelta está pactado para el jueves 25 del mismo mes en suelo chileno y en recinto por definir.