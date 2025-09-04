Continúan las repercusiones tras la oficialización del fallo de Conmebol sobre los graves incidentes en Avellaneda. El organismo sancionó a Independiente con la descalificación de la Copa Sudamericana y le dio el boleto a cuartos de final a Universidad de Chile.

Uno que se pronunció a la resolución fue el periodista de TNT Sports Marcelo Díaz quien viajó como enviado especial a Río de Janeiro a cubrir el duelo de la selección chilena ante Brasil por las Eliminatorias.

En el Maracaná, el reportero de la cadena deportiva publicó una imagen donde mostró cómo estaban ubicados los hinchas de la Roja en el estadio Maracaná. En una historia en Instagram, el periodista no dudó en tocarle la oreja de Independiente.

“Barra chilena sin público abajo, con guardias y policía. ¡Tan difícil era!”, posteó el reportero en una clara alusión a la falta de organización que tuvo Independiente en el duelo ante la U y que le terminó costando la descalificación de la Copa Sudamericana.

La historia del periodista Marcelo Díaz en Instagram (Instagram).

Cuándo se juega la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile

La llave de cuartos de final de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputará entre el 18 y 25 de septiembre. La ida será en Lima el día de Fiestas Patrias a las 20:30 horas, mientras que la revancha se jugará en mismo horario una semana después en Coquimbo.