El argentino Leandro Fernández llegó a Universidad de Chile a inicios de 2023 con una maleta de sueños y rápidamente se convirtió en una pieza clave del esquema ofensivo del equipo, aportando goles y asistencias que fortalecieron al plantel laico.

No obstante, en la presente campaña ha perdido protagonismo y ha sido relegado al banco de suplentes, generando incertidumbre sobre su continuidad y su rol dentro del plantel.

Su último gol con la camiseta azul se remonta al 8 de junio, en la derrota 2-1 ante Curicó Unido en Talcahuano, por los octavos de final de la Copa Chile. Desde entonces, su aporte en el marcador ha sido nulo, aumentando las especulaciones sobre su futuro.

Leandro Fernández ya piensa en lo que se le viene a Universidad de Chile

En este escenario, cada gesto de Fernández en redes sociales adquiere relevancia. En las últimas horas, el delantero de 34 años compartió en su historia una fotografía del equipo entrenando en el Centro Deportivo Azul (CDA), acompañada del mensaje: “Disfrutando siempre”, acompañado de un emoji de corazón azul.

Mientras algunos hinchas ven tranquilidad en sus palabras, otros lo leen como una crítica hacia quienes han advertido que él estaría “taimado” por la suplencia.

La historia que subió Fernández a Instagram | FOTO: Captura

Por ahora, Fernández mantiene la incógnita, dejando que los rumores sigan circulando y generando conversación entre la afición azul, que sigue de cerca cada movimiento del delantero.

Los números de Leandro Fernández desde su llegada a la U

En total, el atacante trasandino ha disputado un total de 92 partidos con la camiseta del Romántico Viajero, en los cuales ha convertido 30 goles y ha aportado con 22 asistencias.