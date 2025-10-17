En los últimos días, el próximo Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, que se disputará en el Claro Arena, se ha convertido en un foco de debate en el fútbol chileno.

Desde Azul Azul solicitaron a la ANFP la suspensión del encuentro debido a la gran cantidad de compromisos que deberá afrontar el elenco laico en un corto periodo, incluyendo el trascendental duelo ante Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, TNT Sports, dueño de los derechos de transmisión del fútbol chileno, decidió mantener la fecha original del partido, descartando cualquier modificación del calendario.

Los argumentos de Guarello para no suspender el Clásico Universitario

En este contexto, distintos analistas deportivos han dado su opinión sobre la polémica. Entre ellos, Juan Cristóbal Guarello, quien en el programa La Hora de King Kong entregó un veredicto que contrasta con la postura de la U.

“Ahora, nos estamos mal acostumbrando a esto de las suspensiones de partido. A Almirón le aceptaron todo por A y por B. Acá el que no caga un piano, no cagó”, comenzó diciendo el comunicador.

“Para mí no debería suspenderse, pero está el antecedente. Vamos a tener una guerra de chancletas por el tema de la suspensión del partido”, agregó.

Rodrigo Contreras celebrando el gol del triunfo de la U ante la UC | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Yo creo que no debería suspenderse el partido porque la U juega un jueves sin público en el Estadio Nacional o sea es un partido que la llegada es más fácil y todo es más fácil y después juega con Católica en Santiago, entonces tampoco tiene que ir a ninguna parte. El partido termina a las 3 de la tarde, se van los jugadores de la U, se van a concentrar y entrenarán el lunes y viajarán el martes, entonces tampoco tienen una exigencia tan grande”, argumentó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

Cuándo juega Universidad Católica vs. Universidad de Chile

El fixture oficial de la ANFP detalla que el Clásico Universitario se realizará el domingo 26 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Claro Arena. Será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.