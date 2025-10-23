Universidad de Chile enfrenta este jueves el partido más importante de su temporada. A las 19:00 horas, el equipo de Gustavo Álvarez recibe a Lanús en el Estadio Nacional por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

La obligación es sacar una ventaja en casa, más aún considerando que el duelo se juega sin público por el castigo de Conmebol, lo que añade un factor extra de dificultad.

Para un desafío de esta magnitud, contar con el plantel completo es vital. El técnico argentino trabajó intensamente para definir la mejor oncena y las alternativas disponibles, consciente de que las llaves coperas se definen por detalles y el desgaste físico de una larga campaña siempre pasa la cuenta en estas instancias.

Nicolás Fernández es la única baja confirmada por la Universidad de Chile

A pocas horas del crucial duelo, el Romántico Viajero emitió su parte médico oficial, poniendo fin a las especulaciones sobre la que se confirma como la única gran baja del plantel para enfrentar al Granate.

El informe se centró en la situación del lateral Nicolás Fernández. Según el comunicado emitido por el área médica del club, el diagnóstico y estado del jugador es el siguiente.

Nicolás Fernández: “Desgarro muscular isquiotibial. En reintegro deportivo”.

El ex Audax Italiano está totalmente descartado para el partido ante Lanús | FOTO: Andres Pina/Photosport

Su evolución durante la próxima semana será determinante para saber si tendrá alguna opción de viajar a Argentina para el vital partido de vuelta.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y argentinos arrancará este jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde de Chile continental.