En esta jornada se daba comienzo a lo que era la 24° fecha de la Liga de Primera en el fútbol chileno, en lo que era un importante compromiso que medía a la Unión Española ante Huachipato.

Un duelo de alto impacto se desarrolló dentro del Estadio Santa Laura, en la que el conjunto ‘Hispano’ logró sumar una importante victoria en condición de local tras vencer por 4-2 a los ‘Acereros’.

Los dirigidos por Miguel Ramírez lograron sumar tres puntos claves en lo que es la lucha por salvar la categoría, en la que salieron de la zona del descenso y hoy están en el antepenúltimo puesto con 20 puntos, por otra parte, el equipo de Jaime García se mantiene en el noveno lugar con 31 unidades.

Para la próxima fecha, la Unión Española seguirá firme en su lucha de quedarse en primera división, en la que viajará al norte de nuestro país para enfrentar a Cobresal, mientras que Huachipato recibirá como local a Deportes Iquique.

Unión Española logró un tremendo triunfo | Foto: Photosport

