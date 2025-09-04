Los ojos del fútbol sudamericano siguen puestos en el caso entre Universidad de Chile e Independiente, que tomó relevancia tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ahora, la Conmebol deberá emitir un fallo que definirá quién avanza a los cuartos de final, y cada detalle de la audiencia celebrada en Asunción, Paraguay, cobra suma importancia.

La incertidumbre crece entre hinchas y dirigentes de ambos clubes, especialmente porque en la siguiente fase espera Alianza Lima, equipo que viene de derrotar a Universidad Católica de Ecuador.

Desde Argentina avisan que debería avanzar la Universidad de Chile

En las últimas horas, Marcelo Bee Sellares, abogado argentino especialista en Derecho Deportivo y Administrativo, entregó su lectura del caso al medio AS Chile.

“A mi entender y de manera objetiva, lo que debería suceder es que pase de llave la Universidad de Chile. Esto es en base a lo que he recabado, no es que tenga información de Conmebol ni nada, pero me inclino más por esta opción”, explicó.

“Lo otro que podría ocurrir es la descalificación de ambos clubes, creo que esa es la segunda opción más factible”, añadió.

Antes que se desatara la barbarie en Buenos Aires, la U estaba ganando la serie por 2 a 1 | FOTO: Javier Vergara/Photosport

No obstante, el jurista trasandino advirtió que “si tengo que decidir por una opción yo creo que la U va a pasar y va a tener que buscar otro estadio para jugar contra Alianza Lima”.