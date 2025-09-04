Universidad de Chile e Independiente aún no conocen qué definirá la Conmebol tras los serios incidentes ocurridos en Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La incertidumbre se mantiene tanto en Chile como en Argentina, ya que las sanciones podrían ser severas y alterar directamente el curso del certamen internacional, donde ya espera Alianza Lima en la ronda de los ocho mejores.

Mientras ambos clubes aguardan por el fallo que marcará el destino de la llave, comienzan a conocerse más detalles de cómo fue la audiencia en el tribunal del ente sudamericano.

José Ramón Correa confesó que Independiente no llevó testigos a la Conmebol

En este escenario, desde la dirigencia de Azul Azul, específicamente a través del abogado José Ramón Correa, salió a la luz un dato que llama la atención sobre la estrategia de Independiente: no llevaron testigos a su defensa.

“Nosotros llevamos testigos, Independiente no llevó testigos”, afirmó Correa en el programa Pauta de Juego en Radio Pauta.

En Chile y Argentina hay expectativas en torno al fallo | FOTO: Javier Vergara/Photosport

“Nuestros testigos contaron lo que ocurrió ese día 20 en el Libertadores de América y creo que ellos dieron fe de lo que vieron. Fueron testigos que respondieron naturalmente y que quisieron contar lo que pasó en el estadio”, agregó.

Las fechas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima y el rival por definir jugarán el primer duelo este 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva y la vuelta será el 25 de septiembre a las 19:30 horas en el recinto por definir.