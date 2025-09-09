Es oficial: Universidad de Chile pidió suspender la Supercopa ante Colo Colo. Luego de distintos vaivenes, la dirigencia del conjunto laico formalizó su solicitud frente a las autoridades.

Este martes 9 de septiembre, Azul Azul se comunicó con la ANFP a través de una carta y pidió postergar la definición pactada para este domingo 14 de septiembre. ¿Cuáles fueron las razones?

En primera instancia, la participación internacional del club en Copa Sudamericana. Los azules deberán medirse ante Alianza Lima por los cuartos de final del certamen continental.

En dicho punto, Universidad de Chile destacó que es el único equipo nacional que sigue con vida en este tipo de competencias. De vencer a los peruanos, se acercarán en gran medida a la gloria.

Tras ello, la cúpula institucional hizo hincapié en las obras que se realizan en el Estadio Santa Laura. El recinto deportivo cuenta con distintos forados en sus inmediaciones por la instalación de torres de iluminación.

¿Cuál será la respuesta de la ANFP? Aún está por verse: Yamal Rajab ya manifestó su deseo de desarrollar el evento en la fecha y en el recinto estipulado con anterioridad.

Universidad de Chile solicitó formalmente aplazar la Supercopa contra Colo Colo. (Créditos: Photosport)

La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo

La definición entre azules y albos está programada para este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. Si no se suspende, comenzará a las 15:00 horas de Chile.