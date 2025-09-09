El Estadio Nacional de Santiago se prepara para vivir un evento histórico: la despedida oficial de Walter Damián Montillo, uno de los mediocampistas más queridos y talentosos en la historia reciente de Universidad de Chile.

La cita, que se llevará a cabo el 16 de diciembre, será una oportunidad única para que los hinchas azules le rindan homenaje por su trayectoria y su legado dentro del club laico.

La ceremonia contará con la presencia de varias figuras internacionales y nacionales que compartieron vestuario con Montillo a lo largo de su carrera. Entre los invitados confirmados ya se encuentran Juan Manuel Olivera, Raúl “Pipa” Estévez, Manuel Villalobos y Juan Pablo Sorín.

Ezequiel Lavezzi estará en la despedida de Walter Montillo

Sin embargo, una de las grandes sorpresas del día será la asistencia de Ezequiel Lavezzi, con quien Montillo coincidió en la selección argentina y en San Lorenzo. El exfutbolista trasandino ha tenido importantes pasos por Napoli (ganó la Supercopa de Italia) y Paris Saint Germain (levantó 12 títulos).

La presencia de Lavezzi no solo refuerza el carácter internacional del homenaje, sino que también promete momentos emotivos, anécdotas y un espectáculo digno de la carrera de Montillo.

Con la mirada puesta en los hinchas y en la celebración de su trayectoria, la despedida de Walter Montillo se perfila como un evento inolvidable, que mezclará fútbol, historia y emoción en un solo día.