Universidad de Chile solicitó suspender la Supercopa ante Colo Colo. Tras días de incertidumbre, la cúpula del conjunto laico presentó formalmente la petición ante las autoridades.

¿Cómo lo hizo? Con una brutal carta contra Pablo Milad: apuntaron directamente hacia el presidente de la ANFP. Le pidieron tener tacto con el momento del club en competencias internacionales.

En una misiva relevada por La Tercera, la plana alta de Azul Azul se lanzó contra el mandamás del balompié criollo. La dirigencia de Universidad de Chile habló claro y sin ningún tipo de titubeo.

Un punto a considerar: se desmintió que la institución no haya realizado los trámites pertinentes para postergar la definición ante los albos. Ello fue expuesto por Yamal Rajab.

“Nos causa profunda preocupación que las conversaciones que podamos tener con usted -en su calidad de Presidente de la Asociación- no sean tomadas en consideración como válidas por personas que, se supone, se encuentran bajo su supervisión y dependencia“, fue parte de la misiva.

“Le pedimos que nos indique si, en lo sucesivo, debemos dirigirnos a los trabajadores de la Asociación que tengan incidencia sobre los diversos asuntos de manera directa, con la finalidad de no perder nuestro tiempo, como, al parecer, hemos hecho hasta hoy“, agregó.

Pablo Milad deberá resolver la eventual suspensión de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo. (Photosport)

Universidad de Chile le pide comprensión a la ANFP

En dicha línea, Azul Azul le pidió a las autoridades considerar la participación en Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El conjunto laico se medirá contra el elenco peruano por los cuartos de final.

“A este respecto, insistimos en que Universidad de Chile está siendo perjudicada en su participación internacional, toda vez que la programación de este partido afecta seriamente al equipo en su cotejo ante Alianza de Lima”, indicó la carta.

“Cabe hacer presente que la Federación Peruana de Fútbol ha suspendido el partido de dicho club, mientras miembros de la ANFP (confiamos en que no su directiva ni sus funcionarios) buscan infructuosamente la manera de perjudicar la participación internacional de Universidad de Chile“, reclamó el club.

“Tal como ha ocurrido antes con otros clubes chilenos, no contamos con el apoyo más mínimo de la Corporación en instancias internacionales y, por el contrario, pareciera ser que la única intención de miembros de la ANFP es que los clubes chilenos fracasemos en dichas competencias internacionales“, cerró.