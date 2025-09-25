Universidad de Chile tiene uno de los partidos más importantes del año el día de hoy, donde el cuadro azul tendrá que recibir en Coquimbo la visita de Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez tiene pocas chances en el Campeonato Nacional 2025 y apuesta todas sus fichas en la Copa Sudamericana donde, en caso de avanzar, tendrán que enfrentar a Lanús por un lugar en la gran final del torneo.

Así también lo cree Claudio Borghi, director técnico argentino quien en ESPN Chile aseguró que “Si soy de la U apuesto todo a mañana, no hay un partido más importante que ese”, dijo en referencia al duelo con Alianza Lima.

Gustavo Álvarez ha levantado dos títulos en la U. | Foto: Photosport

Borghi se puso en el eventual caso de que la U no acceda a semifinales y se empiece a hablar de un fin de ciclo de Gustavo Álvarez: “Ahora, si no le va bien a un técnico como Álvarez y la U decide sacarlo, podría cometer el peor pecado en muchos años. O sea, un técnico que lo sacó dos veces campeón; Copa Chile y Supercopa”.

“Es un técnico que le ha dado jerarquía a Universidad de Chile, prestigio a jugadores, que declara bien, gana o pierde declara. Es un caballero”, complementó con elogios al director técnico del cuadro azul.

Lo cierto es que la U se juega el año hoy día en Coquimbo, donde podría decir presente en una semifinal de torneo CONMEBOL después de 13 años, siendo 2012 la última vez que lo consiguió en la Copa Libertadores de América.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo este jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche, día y hora en donde recibirá a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.