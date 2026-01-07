Universidad de Chile tomó una importante decisión en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil se inclinó por la salida de uno de los refuerzos que arribó en la campaña 2025.

Tal determinación llegó a los oídos de Patricio Yáñez, que en los micrófonos de Radio Agricultura la aplaudió. Quedó contento: tal figura nunca lo convenció por rendimiento.

Ese es el caso de Sebastián Rodríguez, que saldrá de la institución laica para liberar un cupo de extranjero. Si bien aún no está sellado su nuevo destino, la despedida es inminente.

Ante tal panorama, Pato Yáñez lanzó en la radioemisora mencionada: “¿(Sebastián) Rodríguez? Bien sacado de la U, muy bien sacado de la U. No pasó nada (…) Está clarito“.

De esta manera, Universidad de Chile se acerca a pasos agigantados a Lucas Romero. El mediocampista paraguayo tiene todo OK para ser la nueva incorporación azul. Tiene 23 años.

Sebastián Rodríguez saldrá de Universidad de Chile en este mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

Los números de Sebastián Rodríguez en Universidad de Chile

Desde su llegada al club a mediados de 2025, el volante en cuestión disputó una totalidad de nueve encuentros con la camiseta azul. En ellos, no anotó goles ni registró asistencias.

Cabe consignar que Sebastián Rodríguez tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. Por lo tanto, la dirigencia estudiantil tendrá que analizar cómo deshacerse de él.

En resumen: