Universidad de Chile se alista para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Los azules tendrán que eliminar al elenco peruano para mantener la ilusión viva en el certamen continental.

En la previa del duelo de ida a disputarse en Perú, un histórico relator del cuadro laico reveló que la Supercopa conseguida ante Colo Colo lo llenó de vida: el sueño internacional está más fresco que nunca.

Ese es el caso de José Ormazábal, que en conversación con BOLAVIP Chile analizó la llave ante los limeños. Hay confianza entre azules tras vencer al archirrival en la definición.

“El conjunto azul demostró carácter y llega muy bien perfilado al partido frente a Alianza. Un tremendo triunfo que le permite encarar de buena forma y con mucha fe lo que viene en la Copa sudamericana”, comentó.

Tras ello, lanzó: “Y por qué no, soñar en grande que la U volverá a ser campeón del torneo internacional. Este partido es un tremendo empujón anímico para la U, para la hinchada, para el plantel, para todos”.

Universidad de Chile se juega la vida ante Alianza Lima

El compromiso, válido por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se disputará el jueves 18 de septiembre. Comenzará a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva.

Luego, los azules definirán la llave ante los limeños en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. ¿Cuándo se jugará? El jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas de Chile.