Universidad de Chile vive un momento de ilusión en la temporada 2025. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez viene de conquistar la Supercopa ante Colo Colo y ahora concentra todas sus energías en la Copa Sudamericana, donde deberá enfrentar a Alianza Lima en un duelo que promete ser vibrante.

El rendimiento del equipo azul ha generado un impacto no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. La valorización del plantel en el mercado internacional ha experimentado un crecimiento notable, reflejando el buen momento individual y colectivo de sus futbolistas.

En paralelo, los Íntimos llegan como un rival de peso en Perú, con historia y tradición en torneos internacionales, pero con una realidad distinta en cuanto al valor de su plantilla respecto al Romántico Viajero.

La millonaria diferencia entre la U y Alianza Lima

Según cifras de Transfermarkt, el plantel de la U está tasado en aproximadamente 23,5 millones de euros, lo que la posiciona como una de las escuadras más valiosas del fútbol chileno y con proyección internacional gracias al repunte que ha tenido en el último tiempo.

Por su parte, Alianza Lima presenta un valor de mercado cercano a los 15,58 millones de euros, una diferencia significativa aunque irrelevante al momento de la competencia dentro de la cancha.

Cabe destacar que el futbolista mejor cotizado de todo el plantel que lidera Gustavo Álvarez es Fabián Hormazábal, con un valor de 2,5 millones de euros. En el caso del equipo peruano, el más caro es Sergio Peña, quien está valuado en 2 millones, siendo la carta más destacada que tiene Néstor Gorosito.

El ex O¨Higgins de Rancagua es el mejor tasado en la U | Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Cuándo se juega por Copa Sudamericana

El duelo entre azules y limeños, válido por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 18 de septiembre. Será desde las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva.