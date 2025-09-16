Universidad de Chile afina los últimos detalles antes de medirse contra Alianza Lima por Copa Sudamericana. En primera instancia, el cuadro laico visitará al elenco peruano por la ida de los cuartos de final.

Para ello, el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez ya definió con qué jugadores afrontará tal misión. Serán 23 viajeros que tendrán que concentrarse en dar el primer golpe en la capital del vecino país.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, no hay mayores novedades respecto al equipo que derrotó 3-0 a Colo Colo en la Supercopa. Los azules irán con lo mejor disponible.

Este punto hay que considerar que, tal como adelantó este medio, no fueron considerados Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio. ¿La razón? Por precaución.

Los tres mencionados avanzan a la perfección en sus respectivas recuperaciones, pero el cuerpo médico de Universidad de Chile decidió no arriesgarlos. Si todo marcha viento en popa, estarán presentes en el compromiso de vuelta.

Universidad de Chile definió su nómina para visitar a Alianza Lima por Copa Sudamericana. (Photosport)

La lista de citados de Universidad de Chile ante Alianza Lima

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli, Pedro Garrido.

Defensas: Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, David Retamal, Ignacio Tapia, Felipe Salomoni, Antonio Díaz.

Mediocampistas: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Sebastián Rodríguez, Rubén Vera.

Delanteros: Nicolás Guerra, Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández, Ignacio Vásquez.

Cuándo se juega por Copa Sudamericana

El duelo entre azules y limeños, válido por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 18 de septiembre. Será desde las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva.