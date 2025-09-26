Mientras todo el pueblo azul sigue festejando la histórica clasificación a semifinales de Copa Sudamericana tras eliminar a Alianza Lima, el comentarista Patricio Yáñez quiso ponerle freno y un balde de agua fría a lo conseguido por Universidad de Chile.

El ex delantero campeón de Copa Libertadores con Colo Colo en 1991 aseguró en Radio Agricultura que la U jugó su peor partido en la temporada a nivel internacional. “La verdad es que no fue un buen partido de la U, fue un mal partido de la U. Yo creo que de todos los partidos que le he visto, a excepción del que pierde con Estudiantes en el Estadio Nacional, por Copa Libertadores, éste contra Alianza es el peor”, lanzó el ‘Pato’ de entrada.

La U está en semifinales y ahora va por Lanús en la Copa Sudamericana (Photosport).

Pato Yáñez golpea a la U por la clasificación en Copa Sudamericana

El mundialista con la Roja afirmó que a la U le faltó respuesta colectiva en los momentos más adversos del partido ante los peruanos. “Ni en la igualdad contra los venezolanos (Carabobo) vi esta baja respuesta colectiva, respuesta colectiva que siempre ha sido lo más relevante e importante del equipo de Gustavo Álvarez”, señaló.

Luego continuó: “Contra Alianza se puso en ventaja rápidamente, pero no supo la U manejar esa ventaja. ¿Que pasó a semifinales? Sí, no me cuelguen a mí que lo quiero minimizar. Cuando digo que la U jugó bien en Lima, con autoridad, lo digo abiertamente”.

En esa línea, el comentarista elevó la apuesta: “Quiero ver este partido sin adornos y me parece que la U finalmente termina haciendo un partido donde lo más valorable es la clasificación, o que tuvo individualidades que la U necesitaba para sacar adelante este partido como lo de Assadi o Altamirano”, señaló.

“Yo creo que el hincha azul está feliz y contento. Pero no miran la parte futbolística que pueda aterrizar uno. Miran estar en semifinales contra Lanús, pero si uno hace una cronología de lo que ha hecho la U este año en el campo internacional, contra Estudiantes y lo de ayer ha sido lo más bajo de un equipo que siempre ha tenido niveles de altísima competitividad en la competencia internacional”, cerró.