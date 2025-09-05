Lo que parecía ser un partido de alto voltaje en la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda terminó convirtiéndose en un caso judicial dentro del fútbol sudamericano.

Los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América no solo impidieron que se disputara el segundo tiempo de la revancha de octavos de final, sino que además derivaron en un fallo histórico de la Conmebol.

El organismo decidió descalificar al “Rojo” y otorgarle el paso a la U a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, junto con fuertes sanciones económicas y la obligación de jugar sin público en casa y fuera de ella a ambos clubes.

Daniel Retamozo da en el clavo sobre el fallo de la Conmebol

En medio de la polémica, desde los periodistas trasandinos surgió el alegato de que la decisión sienta un precedente peligroso: la idea de que cualquier visitante podría provocar disturbios y asegurarse la clasificación.

Pero no todos coinciden con esa mirada, y Daniel Retamozo, comunicador de TyC Sports, entregó un punto de vista en X (ex Twitter) que da en el clavo.

“Si bien es cierto que los barras chilenos iniciaron el lío (recibió sanción por eso), el local debe demostrar que hizo todo lo necesario para evitar esa crisis. E independiente NO lo hizo. Más bien todo lo contrario. “Ayudó” a que eso sucediera…”, partió diciendo.

Hinchas del Rojo ingresando a la tribuna donde se encontraban los simpatizantes de la U | FOTO: Fotobaires/Photosport

“Aun cuando los barras del Rojo no hubieran ingresado a golpear a los chilenos, Independiente muy probablemente habría quedado eliminado de todas maneras. Este hecho, lógicamente, agravó la sanción”, agregó.

“Es erróneo pensar que ahora cualquier visitante genera un conflicto y gana el partido, porque si el local demuestra que hizo todo lo necesario para evitar que eso sucediera la responsabilidad le cabría únicamente al visitante. Y esto es lo que Independiente NO PUDO COMPROBAR”, sentenció.