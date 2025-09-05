Los graves disturbios ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile marcaron un antes y un después en la Copa Sudamericana 2025.

Tras la suspensión del encuentro y el fallo de la Conmebol que descalificó al “Rojo” y clasificó a la U a los cuartos de final, se desató un intenso debate en Argentina y Chile sobre la responsabilidad de ambos clubes y la justicia de la sanción.

Incluso, los dardos apuntaron hacia el entrenador Gustavo Álvarez, quien, pese a confesar que de niño asistía con frecuencia a ver al Rojo en el estadio, salió en conferencia a defender al Bulla tras los incidentes.

Un periodista de Argentina no quiere saber nada de Gustavo Álvarez

En ese contexto, el periodista argentino Daniel Baretto, quien tuvo un extenso paso por Radio La Red, reveló en el programa partidario “De la cuna al infierno” que decidió cortar cualquier vínculo personal con el técnico del Romántico Viajero.

“Yo rompí una amistad. Soy honesto. Apenas terminó la conferencia de prensa del DT de U. de Chile le escribí, me llamó de vuelta y le dije que no me llame nunca más. Porque me pareció una agachada lo que hizo el técnico Gustavo Álvarez”, relató el comunicador trasandino.

Le cayeron con todo a Gustavo Álvarez | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Lo conozco del barrio, de cuando era técnico de Temperley, fuimos a comer. Quizás está mal que lo diga, pero está muerto para mí. No por lo que siento por Independiente, fue una agachada y se lo hubiera dicho en cualquier club”, argumentó.

“Estaba con mi pibe en la Garganta, me explotó una bomba a 20 metros y debí llevarlo al otorrino. Lo cuento porque estuve ahí y no laburando. Es una gran mentira que fue solamente culpa de Independiente. Fue un fallo injusto”, cerró.