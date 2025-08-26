La investigación disciplinaria que abrió la Conmebol tras los graves incidentes ocurridos en el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 continúa generando debate.

A la espera de los descargos de ambos equipos, el ente rector del fútbol sudamericano deberá evaluar sanciones y definir quién avanzará a los cuartos de final, donde espera Alianza Lima.

Mientras tanto, distintas voces del periodismo argentino comenzaron a entregar su opinión sobre lo que consideran justo, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

En Argentina se la juegan con la clasificación de Independiente

Damián Iribarren, periodista de ESPN Argentina y del medio partidario Infierno Rojo Play, no se guardó nada y se mostró crítico con ambos clubes, aunque con mayor respaldo al Rojo.

“Independiente es el máximo responsable, pero los de la U de Chile no son monaguillos. Yo creo que Independiente por la información que manejo está siendo una gran recopilación, no solo de documentos sino también de material audiovisual para llevar a la Conmebol para poder demostrar todo lo que sucedió. Lo único que pido es que ojalá que no haya una injusticia”, declaró el comunicador.

Luego, el reportero agregó su opinión personal sobre las posibles sanciones: “A medida que pasan las horas, viendo los acontecimientos ¿sabes que haría si fuese la Conmebol? Yo le doy el partido ganado a Independiente y le saco la localía por 7 o 10 partidos porque la prevención Independiente no la tuvo. Este es un pensamiento mío, no tengo información”, agregó El Talibán.

La U iba ganando la serie por 2 a 1 en el global cuando el partido fue cancelado | FOTO: Fotobaires/Photosport

Finalmente, Iribarren remató que “otra sanción me parece que es un escándalo eh. Independiente merece y sería justo que que el estadio sea clausurado, ahora el partido en lo deportivo merece que Independiente pase de ronda y juegue contra Alianza Lima“.