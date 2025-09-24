Universidad de Chile quiere unirse a Lanús de Argentina y decir presente en las semifinales de la Copa Sudamericana y, para lograr aquello, deberá superar a Alianza Lima este jueves en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

El cuadro azul llega en buen pie tras el empate obtenido en Lima, pero una de las grandes complicaciones de Gustavo Álvarez es la falta de gol y la poca eficacia que ha tenido sus delanteros a lo largo de este segundo semestre.

Leandro Fernández no ha tenido un buen año con la U. | Foto: Photosport

Uno que es voz autorizada para opinar es Miguel Ángel Gamboa, mítico ex delantero de la U quien en diálogo con El Mercurio apuntó que “De los cuatro delanteros ninguno es titular indiscutido. Raro. No sé si no le gusta al técnico o no tienen buen desempeño”.

“Ante Alianza generó buen fútbol, pero hasta la entrada del área de Alianza no más”, complementó sobre el juego de los azules que el pasado jueves no pudo romper la barrera del 0 ante los peruanos.

¿Quién debe ser titular ante Alianza este jueves? Para Gamboa es Lucas di Yorio, aunque aprovechó de repasar a Leandro Fernández: “Es el que ha mostrado más contundencia. Guerra anda bien a nivel nacional, no así a nivel internacional. Y descarto a Fernández, no sé qué le pasó, está perdido”, cerró.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo este jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche, día y hora en donde recibirá a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.