Universidad de Chile se prepara para lo que será un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Everton de Viña del Mar, con el gran objetivo de sumar los tres puntos para lo que es su lucha por los puestos a competencias internacionales.

En esta jornada, el volante azul Marcelo Díaz conversó con los medios de comunicación y lanzó una tremenda confesión sobre el fútbol chileno, a quien le lanzó un importante dardo por lo que ha sido su programación dentro de esta temporada.

“Tengo una crítica muy determinada con los segundos semestres del torneo, no solo con la U, sino que yo voy más allá y más profundo, un tema muy bueno de analizarlo también, es que tenemos muchos parones, este año tuvimos un Mundial sub 20, que está perfecto, pero no nos podemos dar el lujo de parar el campeonato por un mes”, parte señalando Díaz.

En esa línea, el ‘Carepato’ declara que el tema de los parones en el fútbol chileno es algo que lamentablemente termina afectando a todos, en la que hace un importante llamado para analizar estas situaciones pensando en las próximas temporadas.

Díaz golpeó la mesa en esta jornada | Foto: Photosport

“Antes habíamos tenido dos semanas de parón por el 18 de septiembre, nosotros de verdad más allá de quien gane o pierda, si queremos seguir creciendo como fútbol, debemos organizar mejor nuestro torneo, campeonato y vacaciones, que no sea normal estar tanto tiempo detenido y sin fútbol”, declara.

Finalmente, Díaz indica que este cuestionamiento no lo hace por lo que ha sido este segundo semestre de la U y que su gran motivo es el poder ver un mejor fútbol chileno, en el que se tenga una continiuidad permanente, para que nuestro fútbol crezca.

“Creo que esa crítica yo me la hago presonalmente y la hago al fútbol chileno en general. No sé si habrá afectado el parón o no, pero mi queja va más allá, no es para buscar excusa de que ganamos o perdemos, si no para que comencemos a hacer bien las cosas, cuando termine el torneo, debemos ver que hicimos bien y mal”, cerró.

En síntesis

Problema Principal: Díaz tiene una crítica “muy determinada con los segundos semestres del torneo” debido a los “muchos parones”. Ejemplos Fiestas Patrias y Mundial sub 20.

Impacto Negativo: El ‘Carepato’ lamenta que “no sea normal estar tanto tiempo detenido y sin fútbol”, ya que esto afecta a todos.

Llamado a la Organización: Hizo un llamado a la ANFP a “organizar mejor nuestro torneo, campeonato y vacaciones” si se quiere que el fútbol chileno “siga creciendo”.